Immobile | 'Lazio per sempre? No | vedremo'

Nel corso di un'intervista al "Messaggero", Ciroha parlato del proprio momento personale, difficile dal punto di vista dei rapporti con la ... tra i più iconici della storia della. "...

Lazio, Immobile si sfoga: "Certi tifosi mi hanno ferito, ho rifiutato l'Arabia ma a gennaio non so" - Sportmediaset Sport Mediaset

Immobile gela la Lazio: "Mi chiedo se ho fatto bene a restare. In futuro..." La Gazzetta dello Sport

Ciro Immobile si sfoga: certi tifosi lo hanno ferito. E “minaccia” di lasciare la Lazio, nonostante il grande amore per i colori biancocelesti: “Forse molti si dimenticano che, quando sono arrivato ...L’esultanza di alcuni ultrà quando non è partito titolare ha ferito Ciro Immobile: «A luglio ho detto no a un’offerta araba per la Lazio, che amo. Ma ora a gennaio non so» ...