Immobile | «Alcune volte ho pensato “era meglio se me ne andavo” in Arabia»

(Di sabato 14 ottobre 2023) Il Messaggero ha intervistato in esclusiva il capitano della Lazio, Ciro. L’attaccante della Nazionale non è disponibile per un problema fisico, il capitano biancoceleste però ha ricevuto qualche critica per un inizio di campionato poco incisivo: «Forse molti si dimenticano che, quando sono arrivato qui, nel 2016, non era come adesso. Non si sapeva nemmeno chi sarebbe stato l’allenatore. Adesso che facciamo la Champions mi vogliono parcheggiare fuori? Non mi sembra il massimo come riconoscimento. Ma io vado avanti, come ho sempre fatto». Ecco, parte subito forte. Bastano 10 partite a far dimenticare chi ha fatto la storia della Lazio? «A quanto pare sì. Ma solo per alcuni, perché poi anche domenica gli striscioni della Nord e della Maestrelli mi hanno emozionato, mostrandomi il loro sostegno in un momento delicato. Ora c’è solo un ...