Il trucco alla Orbán di Diritto e Giustizia e la Polonia che può cambiare direzione

(Di sabato 14 ottobre 2023) Ancora poche ore. Lasi appresta ad andare a votare per quelle che rischiano di diventare le elezioni più importanti della sua Storia recente. Da una parte la conferma della strada conservatrice e sovranista incarnata da, che cerca il suo terzo mandato di governo consecutivo. Si tratterebbe di un inedito assoluto nella storia dellademocratica. Una democrazia che secondo alcuni analisti sarebbe messa a questo punto a forte rischio.in questi anni ha cercato di guidare il Paese con piglio orbaniano, non riuscendoci del tutto. Troppo divisa latra la sua anima conservatrice, e quella progressista e europeista rappresentata da Coalizione Civica, il partito di Donald Tusk. Se dovesse essere quest’ultimo a ...

... la è un'alleata preziosa per ingrandire gli occhi con il. Si dispone nella rima interna ... IscrivitiNewsletter Resta aggiornato con AMICA sulle ultime news di moda, beauty e lifestyle. ...

Beauty tips: come far durare più a lungo il make-up la Repubblica

Trucco da ufficio: 10 idee per essere ordinata al lavoro Donna Moderna

Dua Lipa è tornata sul social network più gettonato che ci sia, Instagram. Dopo essersi presa un momento di pausa dai social, la pop star è ora tornata e per l’occasione ha sfoggiato un nuovo look. La ...Poi, una volta arrivati alla meta - viaggiando ben coperti, indicano gli esperti - l'invito è a tenere gli occhi aperti. «Se si va in vacanza in città con infestazioni in corso o comunque frequenti è ...