Il suicidio in diretta di Vincent Plicchi e i predatori notturni

(Di sabato 14 ottobre 2023) Non è la prima volta che qualcuno si uccide insu un social. Doppia tragedia, perché la vittima è un ragazzo. Succederà ancora. Le autostrade virtuali si intasano sempre di più di traffico giovanile, soppiantando quelle d’asfalto, rispetto alle quali, però, presentano un tasso di lesività morale assai più elevato. Di questo è mortoche, vistosi diffamato senza rimedio -perché il web sporca e i solventi in grado di rimediare sono pochi e costosi, a parte l’oblio, ma quello richiede tempo- si è inflitto un vero e propriod’onore. Un gesto eccessivo, ma le ferite da social sconquassano, perché non siamo fatti per le relazioni immateriali, e quando ci esponiamo ad esse entriamo in un dominio al quale non ci siamo ancora “adattati”, con effetti non sempre immaginabili. I ragazzi fanno finta di non saperlo e noi ...