(Di sabato 14 ottobre 2023) Un fascicolo modello 45, senza ipotesi di reato, a Bologna. E l’indagine per istigazione alappena agli inizi. La morte di) avrà una coda giudiziaria. Il padre Matteo ha denunciato pubblicamente che suoha ricevuto una serie di accuse suriguardo reati particolarmente infamanti come la. «Ho scoperto tante cose su chi lo ha diffamato. E ho già detto tutto ai carabinieri. Tutto per qualche follower», ha detto Matteo. Intanto i carabinieri hanno prodotto due informative suldell’influencer. Mentre giovedì si è svolto il suo funerale. Nel biglietto lasciato prima di togliersi la vitaha chiesto al padre di prendersi cura del suo gatto. ...

... senza indagati né ipotesi di reato, sulla vicenda deldi Vincent Plicchi, il tiktoker ... A riferirlo è l' Ansa : Secondo il padre del ragazzo, conosciuto con il nickname diGhost, e ...

Il suicidio di Inquisitor Ghost in diretta su TikTok: «Mio figlio Vincent Plicchi accusato di adescamento e pedofilia» Open

Inquisitor Ghost, TikTok e le subculture di Internet: dietro le quinte della tragedia di Vincent Plicchi la Repubblica

E lo ha visto morire. Suicida, a 23 anni, in diretta su TikTok. Per la vacuità e la crudeltà che la rete sobilla e fomenta. Ma Vincent non era solo un numero online. Non era solo l’influencer ...Cyberbullismo: il giovane aveva soli 23 anni e si è tolto la vita nella sua casa in zona Castiglione mentre stava facendo una "live” su Tik Tok.