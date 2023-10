Il sondaggio che imbarazza Verdi-Sinistra e M5S | Le quote maggiori

Leggi su iltempo

"Se la comunità internazionale tarda a fermare il regime sionista e continua a commettere crimini nella Striscia di Gaza, la Resistenza annuncerà 'l'ora zero' per dare una risposta decisiva al regime": lo ha detto oggi il ministro degli Esteri israeliano, Hossein Amirabdollahian, in una conferenza stampa a Beirut. "I leader della Resistenza mi hanno detto che le loro forze sono ben preparate a rispondere, al punto che cambieranno l'attuale mappa dei territori occupati", ha continuato. "Se i crimini di guerra cessassero e le parti concordassero una sorta di cessate il fuoco, la Resistenza annuncerà le sue condizioni. L'Iran sostiene attivamente, a livello politico e internazionale, la resistenza dei palestinesi contro l'occupazione e l'attuale blocco della Striscia di Gaza da parte di Israele", ha affermato Amirabdollahian.