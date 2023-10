Il sipario strappato | l' unica volta di Hitch e Paul

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 14 ottobre 2023) ILRete 4 ore 16.05 conNewman, Julie Andrews e Lila Kedrova. Regia di Alfredcock. Produzione USA 1966. Durata: 2 ore LA TRAMA Negli anni della guerra fredda (allora quasi calda) uno scienziato americano (Newman) dà a intendere di essere disposto a passare dall'altra parte. In realtà vuole avvicinare un collega sovietico che ne sa più di lui e strappargli importanti segreti. Va colla moglie oltre cortina, strappa i segreti e poi cerca di tornare in Occidente. Ma non sarà facile. PERCHE' VEDERLO Perché anche se non è il miglior film dicock (dopo "Gli uccelli" era iniziato un lento declino) è pur sempre l'opera di un grande del cinema e contiene scene memorabili (l'uccisione dell'agente sovietico a mani nude). Primo e unico film insieme di ...