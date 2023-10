Il segreto di Ornella Muti | l’attrice lo ha tenuto nascosto per lungo tempo

(Di sabato 14 ottobre 2023) Una confidenza dolorosa quella che la nota attrice ha deciso di fare tramite le pagine di un noto settimanale. Una storia che in pochissimi conoscevano prima. Lei, bella e famosa, era stata messa davanti ad una scelta molto più grande di lei, quando era ancora solo una ragazzina. Ma lei ha seguito il suo cuore L'articolo proviene da La Luce di Maria.

... nel 1993 , Oscar Avogadro - autore di hit come "Rossetto e cioccolato" perVanoni, "E la ... stavolta come autore de "Ildel sorriso", presentata in gara da Sebastian Josef Huebel. Pupo ...

Concato domani al Carbonetti «Oggi la musica latita un po'» La Provincia Pavese