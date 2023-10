Il remake live-action del classico Disney genera polemiche | come mai?

... un midquel posizionato tra i capitoli 517 e 518 del manga e iniziato come undei film d'... FOTO Ecco il confronto tra i personaggi nella versioneaction targata Netflix e quelli invece del ...

Bambi, il remake live action sarà meno drammatico "per adattarlo ai bambini di oggi" Sky Tg24

Bambi, il remake live action sarà più adatto ai bambini secondo la ... ComingSoon.it

Il fondatore dello studio Dragami Games Yoshimi Yasuda ha dichiarato che l'imminente Lollipop Chainsaw RePOP non sarà più un remake e sarà invece un remaster. Yasuda non ha offerto molti ulteriori ...Dopo il successo ottenuto da One Piece, un altro celebre anime sta per arrivare in live-action su Netflix. Netflix ha diffuso in streaming un primo teaser trailer di Yu degli spettri, remake in ...