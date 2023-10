Il Premio Oscar Forest Whitaker a Roma al Battesimo in Vaticano di Michele York | figlio dell’attrice Eleonora Pieroni e dello stilista Domenico Vacca

(Di sabato 14 ottobre 2023), l’attoreper il film “l’Ultimo Re di Scozia”, e vincitore di due Palma d’Oro al Festival del Cinema di Cannes, Golden Globe e Emmy Award e star della serie televisiva “Godfather of Harlem” e dei film “Star Wars”, “Black Panther”, “The Butler”, “The Great Debaters” e di altri 130 film di successo e’ “Godfather” non solo sullo schermo ma anche nella realtà. Infatti è stato il padrino del neonatodiieri ine ha condiviso con i genitori e gli invitati un momento molto speciale nel Battistero della Basilica di San Pietro a...

... anche in questo caso, in una serie televisiva) e anche un titolo particolare curato dalmessicano Guillermo del Toro ( Il labirinto del fauno , The Shape of Water ). Qualche giorno fa, ...

Il Premio Oscar Craig Barron alle Giornate del Cinema Muto RaiNews

Festa di Roma, omaggio al premio Oscar Michel Gondry Agenzia ANSA

Dal 13 ottobre su Apple TV+ c'è Lezioni di chimica, miniserie tv di 8 episodi con protagonista Brie Larson, attrice Premio Oscar nel 2015 per Room. La serie è tratta dall'omonimo romanzo d'esordio ...Esordisce così Cindy Crawford in The supermodels, la docuserie firmata dal premio Oscar Roger Ross Williams e da Larissa Bills, in streaming su Apple tv+ (vedere MFF del 22 settembre) dedicata alle ...