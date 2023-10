Il Posillipo sbanca Roma | primo acuto per i ragazzi di Brancaccio | “Vittoria ottenuta con testa e cuore”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 14 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSplendido successo per il C.N.che si impone in trasferta sul campo dellaVis Nova per 10-9, nella gara valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A1. I rossoverdi si impongono in rimonta, recuperando dal 8-5, grazie ad uno straordinario ultimo quarto di gioco. Nel finale Spinelli neutralizza il rigore di De Robertis, Saccoia trova il gol della. Quattro gol Radojevic. Ilgol della partita è delcon Saccoia, a segno in superiorità, pareggia immediatamente Checchini per i padroni di casa. Equilibrio nel corso delquarto, i due portieri si superano in un paio di circostanze, il parziale si chiude in parità sull’1-1. Nel secondo tempo si porta in vantaggio la Vis Nova con Di Rocco e Poli, entrambi a ...