Il politologo Bremmer | «Netanyahu non ha protetto i suoi cittadini Anche i palestinesi ostaggi di Hamas» – L’intervista

Leggi su open.online

(Di sabato 14 ottobre 2023) «Non c’è alcuna giustificazione per i mostruosi attacchi terroristici di, un’organizzazione che dovrebbe essere distrutta. Ma so che quando 2,3 milioni divivono in una situazione disperata e nessuno – né in Israele, né in altri Paesi del Medio Oriente – si preoccupa di loro, la situazione non finirà bene. E questo è un pezzo importante della storia». A parlare via Zoom, dalla sua casa di New York, è ilIan, presidente dell’Eurasia Group, uno degli analisti più lucidi dei disordini del presente. Mentre la comunità internazionale assiste a nuove testimonianze del massacro operato il 7 ottobre dai terroristi dial confine con Gaza, in molti si interrogano sulle conseguenze degli attacchi che hanno riportato all’attenzione del mondo un territorio spesso ...