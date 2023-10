Il pensiero di Morgan sulla guerra | “Business inaccettabile” | cos’ha scritto sui social

Leggi su optimagazine

(Di sabato 14 ottobre 2023) Da giorni il mondo della musica sta dedicando unall’attualità nei propri spazi. Dopo l’invito di Piero Pelù a scegliere la pace come vittoria e la gaffe di Justin Bieber con una foto della Striscia di Gaza subito rimossa dalle storie Instagram, ecco ildi. Dall’attacco di Hamas contro Israele dalla Striscia di Gaza è trascorsa una settimana esatta: sabato 7 ottobre i missili hanno colpito la Iron Dome di Tel Aviv, ma nello stesso tempo le truppe di Hamas hanno valicato via terra il confine nemico, fino a riuscire a fare prigionieri e ad appropriarsi di alcuni mezzi militari israeliani. Netanyahu ci ha messo veramente poco a parlare di, con gli effetti devastanti del caso. Non dimentichiamo, tuttavia, che da più ...