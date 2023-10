(Di sabato 14 ottobre 2023) Roma. Sono la vera opposizione al governo Meloni, visto che in Parlamento le minoranze annaspano. A partire da quella dem. Sono i sindaci del Pd, quelli delle grandi città: Bari, Napoli, Roma... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il Pd e il rebus Anci: Schlein vuole Lepore (Bologna, la minoranza spinge per Lo Russo (Torino) Il Foglio

Piazzale Kennedy, via ai lavori a Genova: rebus aree per i pullman dei tifosi Il Secolo XIX

L'associazione dei comuni è pronta a svoltare se Decaro si candiderà alle Europee: al Nazareno è già iniziata la resa dei conti. E spunta Manfredi (Napoli) ...Un hub per minori stranieri non accompagnati in Toscana Il presidente della Regione Eugenio Giani, tirato in ballo da Matteo Biffoni, sindaco di Prato e delegato Anci per l’immigrazione, non conferma ...