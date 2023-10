Il Paradiso delle Signore 8 | Anticipazioni | quello di Adelaide è un addio definitivo?

Nell'ambitoiniziative organizzate ad arricchire il palinsesto della 93ª edizione della Fiera ... con Nuovo Cinema, e Nicola Piovani, con La vita è bella , passando per West Side Story ,...

“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: attenti a questi due Tv Sorrisi e Canzoni

Il Paradiso delle signore, le anticipazioni dal 16 al 20 ottobre 2023 Today.it

La Contessa Adelaide di Sant’Erasmo lascia Milano per seguire la figlia a Ginevra, ma sarà un’uscita di scena definitiva da Il Paradiso delle Signore Le Anticipazioni.Prima di Stranger Things, Millie Bobby Brown aveva puntato a un ruolo ne Il Trono di Spade. Ma quell'audizione non è andata come sperato e l'attrice non ha processato al meglio la delusione.