Il monologo di Crozza sulla guerra | “Mi tocca dare ragioni ad Andreotti | chiunque sarebbe terrorista dopo 50 anni in un campo di concentramento”

(Di sabato 14 ottobre 2023) Maurizionella nuova puntata di Fratelli di– in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+ – si concentra sul conflitto israelo-palestinese e sul peso dell’Onu: “Non conta. L’Onu è un po’ come Fratoi: non se lo caga nessuno. Io non capisco come sia possibile che quella, per la maggioranza della popolazione mondiale, sia pure chiamata ‘Terra Santa’. Gerusalemme, la Città ‘tre volte santa’… Tre religioni monoteiste… e tutte e tre con la sede legale a Gerusalemme. Strano che non abbiano scelto l’Olanda come tutte le grandi società ma si vede che 2000fa alla parola ‘paradiso’ non avevano ancora associato la parola ‘fiscale’” – e conclude con una domanda più che lecita – “A un certo punto smettiamo, giustamente, di comperare il gas dai russi perché Putin è un criminale. ...