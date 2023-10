Il Louvre di Parigi evacuato e chiuso oggi per motivi di sicurezza dopo l’attentato ad Arras

Leggi su tpi

(Di sabato 14 ottobre 2023) Il Museo deldi, il più visitato al mondo, è, sabato 14 ottobre, perdilegati all’allerta terrorismo che da ieri è stata elevata al massimo livello in Francia. Una misura presache un giovane ha attaccato una scuola diuccidendo un insegnante e ferendo altre due persone gridando “Allah Akbar”. Secondo un comunicato della direzione, la chiusura alle 12 di sabato è dovuta a “misure di verifica”che “ilha ricevuto un messaggio scritto che segnalava un rischio per il museo e i suoi visitatori. Abbiamo scelto di evacuarlo e chiuderlo per la giornata, mentre effettuiamo i controlli essenziali”. “Vi ringraziamo per la comprensione”, ha scritto l’istituzione in ...