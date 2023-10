Il leader di Hamas in Libano | “Iran ci sostiene da 40 anni | il loro aiuto a un livello superiore Allargamento del conflitto? Chance reali”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 ottobre 2023) “L’cida 40. Non c’è spazio per il dialogo, fino ad oggi non ha portato a niente”. La linea è quindi chiara: avanti fino alla sconfitta d’Israele. A tracciarla è Osama Hamdan, uno deidiin, che in un’intervista a Repubblica, parlando dal quartier generale nella roccaforte del partito Hezbollah, spiega la strategia del gruppo islamista che governa la Striscia per combattere “l’occupazione israeliana”. Una strategia che può portare anche a undelche potrebbe coinvolgere la Repubblica Islamica. E nega che obiettivo dell’attacco del 7 ottobre fossero i civili: “Noi puntiamo ai militari, quelli sono dcollaterali”. Dopo aver incontrato il ministro degli Esteri ...