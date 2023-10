Il gol di Kakà a Manchester | riviviamo l’azione da antologia

Leggi su dailymilan

(Di sabato 14 ottobre 2023)è una parola che rievoca dolci ricordi per ogni milanista che si rispetti. Le sfide con i Red Devils non sono mai state banali, ma la semifinale d’andata di Champions League del 2007 ha raggiunto picchi emozionali tali da entrare di diritto nell’almanacco della storia del calcio. Il gol diche regalò il momentaneo vantaggio al Milan il 24 aprile 2007, è una di quelle perle che ancora luccica nei ricordi dei tifosi rossoneri. Il Milan di Ancelotti navigava a vele spiegate in Champions, competizione che poi avrebbe vinto per la sua settima volta nella finale di Atene, dove si consumò la “vendetta” rossonera ai danni del Liverpool che, solo due anni prima, aveva battuto il Milan in una finale rocambolesca. In semifinale la squadra di Ancelotti trovò ilUnited di Cristiano Ronaldo, astro nascente del calcio in ...