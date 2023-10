Il Benevento 5 concede il bis | superata di misura la Polisportiva Futura

Leggi su anteprima24

(Di sabato 14 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDopo il blitz all’esordio sul campo del Cesena, il5 si è ripetuto anche tra le mura amiche del «PalaTedeschi» superando 2-1 laal termine di un match in bilico fino al suono della sirena. MATCH – Pronti, via e dopo un bolide dell’estremo difensore giallorosso Matheus, respinto a fatica nell’area opposta da Parisi, al 2’ i padroni di casa sono passati subito i vantaggio con un sinistro chirurgico di Arvonio. La gara, poi, è stata caratterizzata da tante occasioni su entrambi i fronti con Matheus bravissimo sul tiro a botta sicura di Honorio mentre dall’altra parte Morad ha centrato la traversa. Ad un passo dall’intervallo, infine, Cividini ha colpito il palo per la. Nella ripresa le squadre hanno continuato ad affrontarsi a ...