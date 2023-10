Ieri in Campania | Issouf muore investito | nessun piano di evacuazione per il bradisismo

Leggi su anteprima24

(Di sabato 14 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI fatti più importanti della giornata divenerdì 13 ottobre. Avellino – Sandro, Sante, Sandrino, Santino: le generazioni cresciute in quegli anni chiamavano in tanti modi colui che sarebbe diventato un amico, prima ancora che l’aiuto di mamma Gabriella nel negozio dell’affare da 1000 lire, poi il barista di una dei locali più frequentati in quei tempi. Per questo,, la notizia della improvvisa e tragica morte di Sandro è stata accolta da tutti come un pugno allo stomaco. Da non crederci. Aveva appena 42 anni.. (LEGGI QUI) Benevento – Si chiamavaSongne, il giovane 18enne del Burkina Faso travolto e ucciso da un’auto sull’Appia, intorno alle 5 e 40 dimattina, nel territorio di Rotondi. Il ragazzo era in bicicletta e risiedeva nel centro di accoglienza ‘I ragazzi del Sole’ ...