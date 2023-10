Idan Amedi | l’attore israeliano dalla serie tv al fronte VIDEO

(Di sabato 14 ottobre 2023) Pubblicato il 14 Ottobre, 2023 Dalletv al.Il celebre cantante e attore, conosciuto all’estero per il suo ruolo nella popolaretelevisiva di Netflix, Fauda, ha condiviso unin cui lo vediamo indossare l’uniforme da “servizio attivo”. “Come potete vedere, sono vestito in modo diverso oggi. Questa non è una scena di Fauda, questa è la vita reale”, racconta. “Il nostro esercito ci ha richiamato sabato mattina dopo che sono iniziati gli eventi nel sud d’Israele e voglio dirvi che accanto ai terrificanti attacchi, dove i nostri amici e i nostri cari sono stati assassinati, il nostro morale resta alto”, spiega. “Siamo qui per proteggere i nostri figli, le nostre famiglie, le nostre case – continua ...

