I pronostici di sabato 14 ottobre | Qualificazioni Europei 2024 e amichevoli

(Di sabato 14 ottobre 2023) Idi14: ci sono altre sette partite di qualificazione aglidele delleinternazionali. Proseguono le partite di qualificazione aglidele stasera è il turno dell’Italia, attesa da una partita sulla carta abbordabile contro Malta, ma assolutamente da non fallire vista la situazione di classifica precaria. La qualificazione diretta resta in dubbio e saranno necessari i tre punti: visti gli attuali limiti e la distrazione per il caso scommesse che ha coinvolto anche gli azzurri Tonali e Zaniolo, sarà difficile affermarsi di goleada. Più probabile una vittoria con un numero di gol realizzati compreso tra due e quattro. Spalletti (LaPresse) – IlVeggente.itNello stesso girone ...