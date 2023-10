I deliziosi Donuts | La ricetta per creare Questi gustosi anelli dolci

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 14 ottobre 2023) Il piacere goloso dei: Segui la nostra sempliceper preparare in casazuccherati irresistibili I, noti anche come doughnuts, sono uno dei dessert più amati al mondo, grazie alla loro dolcezza, la consistenza soffice e il caratteristico buco al centro. Preparare iin casa è un modo delizioso per sperimentare e personalizzare questa delizia zuccherata. Ecco unasemplice pera casa. Ingredienti: 2 tazze di farina 1/2 tazza di zucchero 2 cucchiaini di lievito in polvere 1/2 cucchiaino di sale 1/2 tazza di latte 2 uova 2 cucchiai di burro fuso 1 cucchiaino di estratto di vaniglia Olio per friggere Zucchero a velo ...