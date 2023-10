“I cantieri della transizione ecologica” | focus sull’eolico

Leggi su anteprima24

(Di sabato 14 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto La campagna nazionale di Legambiente “I” fa tappa in provincia di Avellino per fare il puntoe le attività di repowering Lunedì 16 ottobre ore 11.00 conferenza stampa e visita al parco eolico di Aquilonia in Località Maggiano. Intervengono: Stefano Ciafani presidente Legambiente nazionale, Simone Togni presidente di Anev e responsabile rapporti istituzionali e attività commerciali gruppo Ivpc, Luigi Boffa O&M Head manager Ivpc, Maria Teresa Imparato presidente Legambiente Campania, Simona Brancaccio dirigente di staff valutazioni ambientali regione Campania, Francesca De Falco dirigente Uod energia regione Campania. Il racconto dell’impianto di Aquilonia del gruppo IVPC interessato da un progetto di “Repowering” che ...