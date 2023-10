I 15 migliori smartphone di fascia media da comprare subito

Leggi su gqitalia

(Di sabato 14 ottobre 2023) Puntare all’eccellenza senza spendere troppo: è questo lo spirito che guida chi cerca idi. Quel segmento medio che sta sopra i modelli economici esotto i flagship che costano cifre da capogiro rappresenta la fetta più grande del mercato ed è la soluzione ideale per chi vuole risparmiare senza perdere troppo in termini di potenza e caratteristiche tecniche. Chiaramente, se cerchi soltanto l’ultimo modello uscito sul mercato o locon la miglior fotocamera in circolazione è meglio dare un’occhiata aiin assoluto, ma se ti «accontenti» di ottime foto in tutte le condizioni, potenza a sufficienza per giocare una partita al tuo videogioco preferito e un’autonomia in grado di ...