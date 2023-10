Hunziker | il nuovo fidanzato è l’ex della Canalis

Leggi su mediaturkey

(Di sabato 14 ottobre 2023) Da diversi giorni si parla di unamore per Michellema fino a oggi nessuno sapeva quale fosse l’identità del famoso uomo che sta facendo battere il cuorebella showgirl di origini svizzere. In seguito alla separazione da Tomaso Trussardi e dopo aver avuto un brevissimo flirt con il chirurgo Giovanni Angiolini, negli scorsi mesi la nota showgirl svizzera si era dedicata completamente alla famiglia, scoprendo anche la gioia di diventare nonna per la prima volta del piccolo Cesare, il primogenitofiglia Aurora Ramazzotti e di Goffredo Cerza. Recentemente però Michelleha finalmente ritrovato la felicità anche in amore. Un anno di frequentazione e un anello al dito Qualche giorno fa era stata proprio Deianira Marzano a lanciare la bomba: “Michelle ...