Honkai Star Rail | Nuovi personaggi con l’aggiornamento 1 5

(Di sabato 14 ottobre 2023) Mentre i giocatori disono ancora intenti a sbloccare Jingliu, una nuova ondata di eccitazione si appresta a travolgere la comunità. Hoyoverse ha recentemente condiviso attraverso i propri canali social le prime immagini deiche faranno il loro ingresso nell’attesissimo aggiornamento 1.5. Argenti: L’Elegante Fulmine dell’Erudizione In cima alla lista delle nuove entusiasmanti aggiunte si erge Argenti, un eroe 5 stelle dall’imponente figura in armatura e una capigliatura rosso fuoco. Appartenente all’elemento Physical e dotato della classe Erudition, Argenti promette di infliggere devastanti danni a area, riscrivendo le regole del combattimento. La sua presenza nel party garantirà un cambiamento significativo nelle dinamiche di ogni battaglia. Huohuo: La Brezza ...

Nel caso in cui foste alla ricerca di un RPG free - to - play per PS5 su cui spendere decine o centinaia di ore, HoYoverse e Sony vi ricordano che oggi è il giorno di lancio diRail . Il gioco, pubblicato lo scorso aprile su PC e dispositivi mobile, è ora disponibile per la prima volta su console in esclusiva PS5

