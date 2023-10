Ho usato il superbonus 110% e non ho rubato niente a nessuno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 ottobre 2023) di Stefano Antonio Battagin L’altra sera, in occasione di una cena tra ex colleghi di scuola (geometri) mi sono sentito “rimproverare” sul fatto che avendoil bonus 110 percento, avrei così facendo,soldi che sono di tutti (in quel caso anche dei miei ex colleghi). Al momento l’ho presa sul ridere ma forse non avevo colto bene la serietà della provocazione. Oggi ci ripenso e do dimostrazione che anche chi utilizza il Bonus facciate, il Bonus prima casa, l’Ecobonus, il Sismabonus, il Bonus per le barriere architettoniche, il Bonus Verde, il Bonus casa green, il Bonus ristrutturazione, il Bonus mobili e chi più ne ha più ne metta, usa i miei soldi; inoltre tutti i bonus di cui usufruiscono i politici (l’altra sera ce n’era uno anche a quella cena) ed i vitalizi sono soldi miei. Così come chi utilizza i condoni per tasse che non ha pagato e ...