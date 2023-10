“Ho Napoli nel cuore” | la splendida rivelazione dell’artista

(Di sabato 14 ottobre 2023) Splendide le dichiarazioni da partenei confronti die dei suoi cittadini. Le parole sono tutte da gustare. L’aura assunta dalla città dinegli ultimi mesi ha senz’altro caratterizzato al meglio il popolo all’ombra del Vesuvio, tornato a risplendere sia grazie a quanto accaduto sui campi della Serie A sia grazie alle conseguenze vissute tra i vicoli del capoluogo. Una folla di turisti ha infatti affollato la metropoli partenopea nell’ultimo anno, tornando ad apprezzare monumenti, panorama e calore umano, per l’occasione ancor più tinti d’azzurro, spesso dimenticati o “sottovalutati” dai più da ormai qualche tempo. Lo sa bene la nota artista italiana, intervenuta in splendidi appellativi nei confronti die dei suoi cittadini. Intervistata dalla redazione de Il Mattino infatti, una lunga ...

Se l'anno scorso ilpoteva risultare più simpatico perché ancora non aveva vinto, ora le ... C'è tutta una generazione che2026 e2028 avrà tante partite in Nazionale e un'esperienza da ...

Retroscena Gazzetta – Motta e il Napoli: nel colloquio con Adl sbuca la figura del diesse… Tuttobolognaweb

Scuola Milan, l'idolo Icardi e il Napoli nel cuore: chi è Marco Nasti, l'attaccante del Bari cacciato dalla Nazionale under 21 Corriere

Messo da parte il possibile avvicendamento tra Rudi Garcia e Antonio Conte, è tempo di preparazione in vista di Verona in casa Napoli. Rudi Garcia è stato confermato, ora spetterà al… Leggi ...A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Fabio Morra, responsabile della comunicazione del Napoli Futsal: "La Nazionale ha pareggiato, non il ...