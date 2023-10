Highlights Milano-Reggiana 79-68 | Serie A1 2023 2024 VIDEO

(Di sabato 14 ottobre 2023) Glidella partita tra, finita 79 a 68 in favore dei padroni di casa. Dopo un primo quarto in favore degli ospiti,domina il resto del match, conquistando una vittoria importante e meritata. SportFace.

Che succede per gli spettacoli Concentrandoci suglidei diversi macrosettori, nello ... la via per sminare il debito di Dino Pesolecalibro 9 addio: zero omicidi e network mafioso per ...

Highlights: EA7 Emporio Armani Milano-UnaHotels Reggio Emilia ... Eurosport IT

Highlights: GeVi Napoli-EA7 Emporio Armani Milano 77-68 - Basket ... Eurosport IT

Kaluku, Loftus-Cheek e Krunic sono i tre giocatori del Milan che Pioli avrà di nuovo a disposizione per la sfida contro la Juve. Tutti e tre avevano saltato.Finisce 0-0 tra Como Women e Milan in una partita che diverte solo a metà e nel primo tempo, condizionata da una ripresa asettica e di grande equilbrio.Le due ...