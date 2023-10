Highlights e gol Italia-Malta 4-0 | qualificazioni Euro 2024 VIDEO

(Di sabato 14 ottobre 2023) Ildei gol e deglidi, match valevole per lead. Al San Nicola di Bari grande cornice di pubblico per dare man forte agli azzurri: i ragazzi di Luciano Spalletti partono forte e sfiorano l’1-0 con un tiro di Locatelli e soprattutto con un colpo di testa di Mancini che si schianta sulla traversa. Gli azzurri sbloccano il risultato grazie ad una vera e propria prodezza di Giacomo Bonaventura che fa partire un meraviglioso destro a giro che muore sotto l’incrocio dei pali. Al quarantacinquesimo ci pensa Domenico Berardi a trovare il 2-0 con un tiro che tocca il palo ed entra dolcemente. Nella ripresa ancora l’esterno del Sassuolo trova il 3-0. Nel finale Frattesi sigla il 4-0 definitivo. LE PAGELLE E I VOTI LE ...

L'Italia di Spalletti è in campo, al San Nicola di Bari, per le qualificazioni a Euro 2024, contro Malta. Martedì gli Azzurri saranno a Wembley, per la sfida contro gli inglesi. Italia - Malta 3 - 0, ...

Italia-Malta 4-0: gol e highlights delle qualificazioni a Euro 2024 Sky Tg24

Serie A, gol e highlights della 8^ giornata Sky Sport

Costa d'Avorio - Marocco highlights e gol, ecco le immagini dell'amichevole. La sfida si è chiusa con il risultato per 1-1 ...Lo scorso anno Stefano Piccinini aveva segnato appena due gol in 31 presenze. In questa stagione, è caldissimo: in 8 partite ha già segnato 4 gol e firmato un assist. Contro il Trento ha colpito di nu ...