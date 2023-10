Highlights e gol Foggia-Brindisi 2-0 | girone C Serie C 2023 2024 VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 14 ottobre 2023) Glie i gol di, match valevole per l’ottava giornata delC del campionato di, in cui i padroni di casa hanno sconfitto la formazione ospite mediante il punteggio di 2-0: a decidere la contesa sono state le marcature firmate da Alessandro Garattoni ed Andrea Schenetti. In virtù di questo risultato i rossoneri agganciano la Juve Stabia in vetta alla classifica a 15 punti, mentre i biancazzurri restano in zona playout a quota 7. Ecco ildelle azioni salienti e delle marcature della partita. SportFace.