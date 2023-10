Highlander – L’Ultimo immortale | dove è stato girato il film?

Leggi su screenworld

(Di sabato 14 ottobre 2023)a New York, in Scozia e in Inghilterra, a Londra. Alcune location newyorkesei delsono decisamente riconoscibili, tra cui il Madison Square Garden, altre sono più insolite. Molto suggestive anche le riprese in Gran Bretagna. Partendo proprio dalle ambientazioni statunitensi si possono rintracciare molto facilmente il Madison Square Garden per lo scontro con Fasil e il Bow Bride Bridge sopra il lago Bethesda Terrace a Central Parkgli immortali si affrontano. Possiamo anche scovare scorci meno facili da riconoscere come Phi Boutique Shop nella Green street di Soho che la troupe ha trasformato nella casa del protagonista e il localino in cui Connor incontra Brenda si trova sulla Seventh Avenue a Chelsea, Manhattan. ...