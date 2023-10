Herpes zoster | Rosselli Asl3 Liguria | “Bene vaccini in ospedale”

(Di sabato 14 ottobre 2023) (Adnkronos) – “Le vaccinazioni in ambito ospedaliero sono una novità. Ogni occasione di contatto con il paziente deve essere anche occasione di prevenzione: noi la chiamiamo sharing prevention, ma può essere anche nominata come medicina di opportunità. Il paziente così – oltre a essere trattato, curato e informato sul suo stato di salute specifico – può usufruire di un’importante opportunità di prevenzione generale". Così Roberto, dirigente professioni della prevenzione –Sistema sanitario Regionee membro Nitag, a margine del simposio Gsk ‘Il caso: la vaccinazione come parte integrante della cura del paziente fragile’, nell’ambito della Conferenza nazionale di Sanità pubblica straordinaria organizzata dalla Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (Siti), a Villa ...

In particolare - sottolinea l'esperto - per il vaccino contro l', ancora sappiamo che l'adesione in percentuale, non è così soddisfacente: siamo ancora lontani dai target previsti dal ...

In particolare - sottolinea l'esperto - per il vaccino contro l'herpes zoster, ancora sappiamo che l'adesione in percentuale, non è così soddisfacente: siamo ancora lontani dai target previsti dal ..."L'herpes zoster può essere una malattia invalidante, soprattutto per la nevralgia post-erpetica che ne deriva. Oggi tocca una popolazione sempre più ampia poiché abbiamo un aumento dell'aspettativa d ...