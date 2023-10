Heroes di David Bowie compie 46 anni e ci racconta ancora Berlino

Leggi su optimagazine

(Di sabato 14 ottobre 2023) Della sempre nominata trilogia berlinese,difu realmente registrato ae realmente hato il modo in cui il cantautore britco metabolizzò la città e la strada scelta per far pace con i suoi demoni. Se vogliamo vederla dalla superficie,potrebbe sembrare uno di quei tanti dischi in cui l’artistala sua discesa all’inferno e sensibilizza il suo ascoltatore sull’importanza di una presa di coscienza.disi spinge oltre: la voce di Space Oddity ha realmente toccato il fondo, al punto che Elton John e John Lennon avrebbero più volte pensato che il collega non avrebbe superato il decennio. ...