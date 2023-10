Hamas | Ucraina | Trump A sportellate con Giuseppe Conte

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 14 ottobre 2023) "Abbiamo subito dichiarato che eravamo di fronte a un attacco terroristico ingiustificabile da ogni punto di vista, non abbiamo mai messo in discussione il diritto di Israele a difendersi e il diritto a esistere. Mai. Lo abbiamo ribadito più volte, ma c’è evidentemente un tentativo di rappresentare la nostra posizione come ambigua. Per questo sono qui per dire che noi di ambiguità non ne abbiamo, a nessun livello”. Un po’ in polemica anche con il Foglio il presidente del M5sha aperto così la sua intervista con il direttore Claudio Cerasa alla Festa dell’Ottimismo a Firenze. Cerasa ha quindi provato a chiedere ase anche lui, come il presidente americano Joe Biden, ritienecome l’Isis. “Assolutamente si”, ha risposto il presidente del M5s “lo abbiamo detto dall’inizio: senza se e senza ...