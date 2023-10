Raid continui. A Gaza due corridoi Israele: 'Abbiamo ucciso Ali Qadi'. Oltre 2.200 i morti palestinesi nei raid israeliani, più di 700 bambini. In migliaia fuggono verso il sud.: 'ostaggi uccisi dai raid sulla Striscia in 24 ore' L'esercito israeliano ha proposto due corridoi di evacuazione ai palestinesi nel nord della Striscia di Gaza, consentendo loro di ...

Guerra Israele-Hamas, ultime notizie. Hamas, «nove ostaggi uccisi dai raid Israele su Gaza». ... Il Sole 24 ORE

Hamas, 'nove ostaggi uccisi dai raid su Gaza in 24 ore' - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Una rabbia che ieri è sì scoppiata, ma non quanto si augurava Hamas. Disordini e proteste ma non è ribellione In Cisgiordania ci sono stati disordini, era inevitabile. Proteste, cassonetti dati alle ...L'ala militare di Hamas ha riferito che 9 ostaggi rapiti in Israele, tra cui 4 stranieri, sono stati uccisi nei raid israeliani sulla Striscia di Gaza nelle ultime 24 ore. Lo riferisce Haaretz. (ANSA) ...