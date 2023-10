Hamas non è la causa palestinese | è la causa dell’assenza di uno Stato palestinese

Leggi su linkiesta

(Di sabato 14 ottobre 2023) Per parlare di Israele e disarebbe necessario non dico conoscere la storia, ma almeno la cronaca. Passi che non si sappia che gli ebrei abitano quella terra da sempre, passi che non si sappia che cosa sia successo nel 1948, quando le Nazioni Unite hanno proclamato la nascita di due nazioni, Israele e Palestina, e gli arabi il giorno stesso hanno detto di no alla Palestina e attaccato militarmente Israele. Passi che non si sappia che cosa sia successo nel 1966 e nel 1973, passi che non si abbia nessuna idea su chi ha fatto saltare gli accordi di pace di Oslo e mille altre cose, compresi gli attentati suicidi, i missili e l’eterodirezione da Bagdad, da Damasco, da Riad, da Doha e da Teheran della “” che per i suoi burattinai esteri però non è mai stata tale, ma soltanto uno ...