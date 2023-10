Hamas | Nei bombardamenti uccisi anche 9 ostaggi

...Esteri russo Maria Zakharova ha descritto come 'speculazioni' i tentativi dei Paesi occidentali di accusare la Russia di essere coinvolta nella fornitura di armi ad. Lo scrive la Tass. '...

Strage di Re'im, l'orrore ripreso da una bodycam di Hamas. Giovani uccisi mentre si nascondevano nei bagni chimici ... Open

Elena Basile, la "nuova Orsini" che spopola nei talk su Hamas: "Tutta colpa dell'Occidente" la Repubblica

Siamo al lavoro per cercare di salvare il maggior numero possibile di vite umane dopo il criminale attacco di Hamas, che provoca una reazione di Israele che ha tutto il diritto di difendersi, ma ci ...Le stanze di sicurezza dove si sono rifugiati molti israeliani durante l'attacco di Hamas sono presenti per legge in ogni casa costruita dopo il 1992: furono pensate per proteggere dai razzi ...