Hamas come i nazisti e l’Isis Tajani sdraia l’Italia sul bellicista Netanyhau Il nostro ministro a Tel Aviv soffia sul fuoco | “Reazione legittima e proporzionata”

(Di sabato 14 ottobre 2023) Dopo l’Ucraina anche il Medio Oriente. Nel conflitto che ci avvicina sempre di più ad una guerra mondialeè attivamente impegnata per evitare un’escalation.? Ildegli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antoniosi è subito recato a Teldopo l’attacco dia Israele sabato scorso, costato la vita a oltre 1.300 persone, e ai bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza, dove ci sono stati 1.800 morti. “Noi vogliamo la pace, siamo per due popoli due Stati”, ha detto il titolare della Farnesina, dopo aver incontrato l’omologo israeliano, Eli Cohen, e il presidente di Israele, Isaac Herzog. “ci tiene a essere portatrice di pace. Ho ribadito queste idee al presidente Herzog”, ha proseguito. Il titolare della ...

La Nbc ha rivelato in esclusiva mappe e documenti trovati sui corpi dei miliziani didopo l' attacco al kibbutz di Kfar Aza, dove un'intera comunità è stata decimata. Si tratta ...Top Secret ...

Hamas: "Preparavamo l'attacco da due anni". Netanyahu: "Come l'Isis, vanno schiacciati" - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Il testimone della Shoah: "Hamas come i nazisti. Ci attaccano solo per la nostra religione" QUOTIDIANO NAZIONALE

Un gruppo di israeliani a terra in un cimitero vicino a Tel Aviv dopo aver sentito le sirene di allarme durante il funerale di Tom Godo, ucciso durante l’attacco dei militanti palestinesi di Hamas ...Parla restio, in queste ore, anche se come sempre, nell’ombra, ha un ruolo di primo piano, è amico fraterno di Khaled Meshal, leader storico di Hamas: gli islamisti vogliono che per una volta, i ...