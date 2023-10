HackersGen | oltre mille studenti e docenti ad Alzano per la giornata dedicata all’informatica

(Di sabato 14 ottobre 2023) DA TUTTA ITALIA. Sabato 14 ottobre allo Spazio Fase «TheEvent», l’evento della più grande community italiana didi informatica nata per condividere le conoscenze. L’appuntamento ha ospitato anche la premiazione delle Olimpiadi Italiane di Informatica.

DA TUTTA ITALIA. Sabato 14 ottobre allo Spazio Fase «The HackersGen Event», l’evento della più grande community italiana di studenti di informatica nata per condividere le conoscenze. L’appuntamento ...Il 14 ottobre 2023 dalle ore 9 alle ore 17, presso lo Spazio Fase di Alzano Lombardo (Bg), torna The HackersGen Event: il meet up della community di giovani informatici più numerosa d’Italia.