Guido Crosetto sta pensando di annullare la festa delle forze armate | ecco perché

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 14 ottobre 2023), parlando alladel Foglio a Firenze, ha esplicato le sue perplessità riguardo l’imminente organizzazione della. Il ministro teme problemi legati alla sicurezza, dopo lo scoppio della guerra in Israele. Il politico ha dichiarato: “Stavamo organizzando con il ministero della Difesa lama stodi annullarla. Di non farla. Non penso sia giusto aumentare un fattore di rischio.devo andare a crearmi un problema in più di sicurezza? Mi spingo a fare questi ragionamenti per le cose che riguardano me. Secondo me un ministro della Difesa, come quello degli Interni, ha l’obbligo di pensare a ...