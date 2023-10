Guerra Ucraina | bambino di 11 anni ucciso in raid Russia nel Donetsk

Abbiamo unanel cuore dell'Europa, in, che non è finita, anzi, e abbiamo un nuovo conflitto in Medio Oriente. Ma non c'è più nessuno che sta al volante nè come istituzione nè come ...

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Le forze russe attaccano Avdiivka per il quarto giorno consecutivo la Repubblica

Di ciò che era Kfar Aza prima dell’altra notte, sul web resta poco. Un villaggio bianco, prati curati, palme altissime. E, anche, un’immensa distesa di girasoli in fiore, del colore dell’oro, sgargian ...Da giorni il mondo della musica sta dedicando un pensiero all’attualità nei propri spazi social. Dopo l’invito di Piero Pelù a scegliere la pace come vittoria e la gaffe di Justin Bieber con una foto ...