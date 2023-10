Guerra Israele | ucciso Ali Qadi | il capo di Hamas che ha guidato il massacro al rave | VIDEO

Leggi su free

(Di sabato 14 ottobre 2023) Laincontinua e da giorni non si fermano i raid aerei: molti Paesi chiedono a Netanyahu di revocare l’ordine di evacuazione dei palestinesi che abitano nella Striscia di Gaza. L’Onu ha confermato che decine di migliaia di persone sarebbero già in fuga verso la zona a sud della Striscia di Gaza. Intanto lo stesso primo ministro Benjamin Netanyahu ha invece ribadito che i bombardamenti a tappeto sarebbero soltanto l’inizio di una violenta offensiva. L’esercito israeliano nella Striscia di Gaza, la situazione è gravissima (ANSA)L’esercito israeliano ha effettuato anche degli attacchi da terra a Gaza, specialmente nelle ultime 24 ore, così da “ripulire l’area da armi e terroristi“, provando al contempo a cercare le “persone scomparse e rapite” in seguito aldei terroristi di ...