Guerra Israele-Palestina | Scanzi sul Nove | “Questo governo divide il dibattito tra buoni e cattivi e chi cerca le cause è tacciato di antisemitismo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 ottobre 2023) “e larga parte del cosiddetto ‘pensiero unico‘, tenta in modo intellettualmente scorrettissimo di ridurre una vicenda oltremodo complessa a una vicenda semplice per cui isono soltanto di là e isono soltanto di là. Non è così”. Così Andreaad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda sucondotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio. “Se la vicenda Russia-Ucraina è complessa, questa è ancora più complessa. E allora tu non puoi accettare o pretendere addirittura da parte del, da parte dell’informazione dominante, che chiunque ne parli debba soltanto dire: ‘Hamas è il male’. – ha spiegato il giornalista – Certo che Hamas è il male assoluto, ma non serve a niente dire solo. ...