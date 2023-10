Guerra Israele-Hamas | ultime notizie Hamas | «nove ostaggi uccisi dai raid Israele su Gaza» Georgieva Fmi | conflitto a Gaza è tragedia e fonte incertezza

Così Giuseppe Conte alla festa del Foglio parlando dellaHamas -e riferendosi alle parole del presidente della comunità ebraica di Milano Walker Meghnagi. "Io da premier - ha aggiunto ...

Israele-Hamas, raid aerei "su larga scala" a Gaza. Bombe su sfollati Sky Tg24

Onu: Israele ha ordinato l'evacuazione di oltre un milione di persone dal nord di Gaza - I corpi di alcuni israeliani sono stati ritrovati a Gaza - I corpi di alcuni israeliani sono stati ritrovati a Gaza RaiNews

(Agenzia Vista) "“Stiamo facendo di tutto per liberare gli ostaggi, 3 sono italiani. Ieri ho incontrato le famiglie di questa coppia di sposi e ...Stiamo lavorando con i Paesi arabi affinché Hamas non usi come scudo umano la popolazione civile. Abbiamo anche chiesto al Governo israeliano di ricordarsi che c'è una bella differenza tra Hamas e i ...