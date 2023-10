Guerra Israele-Hamas | ultime notizie Esercito di Israele | offensiva a Gaza sarà via aria | mare e terra Appello di Al Qaeda alla Jihad Ue | 50 milioni per aiuti umanitari

Un rosario per la pace. È l'appuntamento di preghiera organizzato dalla diocesi di Roma mentre gli occhi del mondo sono rivolti allatrae Hamas e Papa Francesco , nell'Angelus di domenica scorsa ha invitato i fedeli a pregare per le sorti delle vittime: "Seguo con apprensione e dolore quanto sta avvenendo in...

La cronologia del conflitto israelo-palestinese Il Post

Attacco su "vasta scala" su Gaza . Nella Striscia due corridoi. Israele: "Abbiamo ucciso Ali Qadi" - Israele: se Hezbollah attacca "Libano rischia distruzione" - Israele: se Hezbollah attacca "Libano rischia distruzione" RaiNews

Nella citta' di Haifa, nel nord di Israele, non lontana dal confine con il Libano, vi e' 'il piu' grande ospedale sotterraneo del mondo'. Lo ...Torna a crescere la fiducia degli italiani nella premier Meloni (42%). Israele-Hamas, come si posizionano gli italiani Nella guerra tra Israele e Hamas, il 54,9% degli italiani si schiera con Tel Aviv ...