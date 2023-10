Guerra Israele-Gaza | terminato il Comitato sicurezza al Viminale

(Di sabato 14 ottobre 2023) Ilnazionale per l'ordine e lapubblica, convocato aldal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, èdopo circa due ore. I vertici di intelligence e forze di polizia si sono riuniti per analizzare i riflessi per lain Italia causati dalla situazione in Medio Oriente, con la crisi tra(LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI). Al centro della riunione anche il monitoraggio di possibili attività terroristiche legate all'escalation. Alle 14 poi il ministro Piantedosi presiederà una riunione delprovinciale ordine ea Firenze.

Si tratta di una misura adottata nel timore che "il conflitto trae Hamas possa essere ... In precedenza si temeva che ladi Gaza potesse scatenare azioni estremiste in Francia. Anche le ...

Israele-Hamas, raid aerei "su larga scala" a Gaza. Bombe su sfollati Sky Tg24

Onu: Israele ha ordinato l'evacuazione di oltre un milione di persone dal nord di Gaza - I corpi di alcuni israeliani sono stati ritrovati a Gaza - I corpi di alcuni israeliani sono stati ritrovati a Gaza RaiNews

Come viene narrata la guerra sui social e in particolare su Tik Tok Lo abbiamo chiesto a Paola Bonini, esperta di media digitali ...«Grazie per la solidarietà, continuate a sostenerci anche in futuro» dice Inbal Natan Gabay portavoce dell'Ambasciata di Israele in Italia ...