Guerra Israele-Gaza | in corso nuovo Comitato sicurezza al Viminale

(Di sabato 14 ottobre 2023) Ilnazionale per l'ordine e lapubblica con i vertici di intelligence e forze di polizia si sta tenendo questa mattina al, per analizzare i riflessi della situazione in Medio Oriente, con la crisi tra(LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI). Alle 14 poi il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi presiederà una riunione delprovinciale ordine ea Firenze.

"Lain Ucraina, aggravata dagli attacchi della scorsa settimana contro, potrebbe avere impatti di vasta portata sui mercati energetici e alimentari, sul commercio globale e sulle ...

Guerra Israele-Hamas, Gaza sotto assedio: le notizie di oggi. LIVE Sky Tg24

Israele - Hamas: le news dalla guerra di oggi. Ordinata evacuazione da Gaza la Repubblica

Le tre lettere sono state inviate a distanza di giorni perché la guerra tra Israele e Hamas ha trasformato le piattaforme in pozzi neri che sputano fuori a intermittenza immagini violente, false, ...CAGLIARI. "Fermiamo il massacro". A Cagliari stasera è in programma una manifestazione contro la guerra in Medio Oriente. L'appuntamento è alle 17 in Piazza Garibaldi per dire basta agli attacchi ...